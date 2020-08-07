Коронавірус виявили у 37 працівників "Київхлібу"
Наразі цех пекарню №8 закрили на карантин
Наразі цех пекарню №8 закрили на карантин
У столиці на підприємстві "Київхліб" коронавірусне захворювання виявили у 37 працівників.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
Спочатку троє працівників пекарні №8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них COVID-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив – 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими", – написав міський голова.
Кличко також додав, що наразі цех пекарню закрили на карантин. Там здійснюють посилену дезінфекцію. Всі хворі та контактні особи – на самоізоляції.
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