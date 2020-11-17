В НБУ порадили закривати деякі відділення банків на "карантин вихідного дня"

Йдеться насамперед про відділення, розташовані у великих торгових центрах і будівлях, закритих на час карантину

Йдеться насамперед про відділення, розташовані у великих торгових центрах і будівлях, закритих на час карантину

Фото з відкритих джерел

Попри те, що Нацбанк не запроваджував жодних обмежень на роботу фінустанов, керівництво НБУ радить дотримуватися заходів безпеки і рекомендує банкам закривати деякі відділення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Главу Нацбанку України Кирила Шевченка.

Глава НБУ нагадав, що Національний банк України не запроваджував жодних обмежень на роботу фінансових установ чи проведення ними операцій. Чергові відділення банків, які зазвичай працюють у вихідні дні, продовжували свою роботу та надавали громадянам можливість користуватися банківськими послугами.

Перші "карантинні вихідні" пройшли для банків без проблем. Уряд дозволив працювати у карантин "вихідного дня" (з 14 до... Posted by Кирило Шевченко on Monday, November 16, 2020

Водночас Кирило Шевченко надав декілька порад та рекомендацій банкам, фінустановам та їхнім клієнтам – насамперед дотримуватися необхідних заходів безпеки.

По-друге, закривати ті відділення, які є сьогодні незавантаженими чи знаходяться у великих торгових центрах і будівлях, що закриті на час карантину. Це важливий превентивний захід проти поширення коронавірусу, - додав Шевченко.

Також він рекомендував споживачам обирати онлайн канали обслуговування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати не змогли скасувати карантин вихідного дня.