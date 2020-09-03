"Червоні” Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці: в Україні оновили зони карантину
Уряд суттєво розширив перелік міст "червоної" зони
Уряд суттєво розширив перелік міст "червоної" зони
В Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах, також було розширено “червону” зону.
Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.
Зокрема, до "червоної” зони карантину потрапили:
- Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, а також Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
- Дубно та Костопільський район Рівненської області;
- Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;
- Бобровицький район Чернігівської області.
Немчінов зазначив, що нове зонування в Україні почне діяти з 7 вересня.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 2430 нових випадків.
Місцеві вибори через коронавірус не скасують — АрахаміяВсі новини »
03 вересня 2020, 17:31Шмигаль розпорядився оцінити збитки від пожеж на Харківщині та Луганщині
03 вересня 2020, 16:45В Умані встановлять пункти контролю за дотриманням карантину
03 вересня 2020, 16:11
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Херсонщина: хто контролює автовокзали регіону
Краматорськ передвиборчий: старі клани в новій столиці Донбасу