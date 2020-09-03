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03 вересня 2020, 19:30 5

"Червоні” Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці: в Україні оновили зони карантину

03 вересня 2020, 19:30 5
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Уряд суттєво розширив перелік міст "червоної" зони
Уряд суттєво розширив перелік міст "червоної" зони
Фото: flickr
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В Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах, також було розширено “червону” зону.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

Зокрема, до "червоної” зони карантину потрапили:

  • Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, а також Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
  • Дубно та Костопільський район Рівненської області;
  • Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
  • Великобурлуцький район Харківської області;
  • Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;
  • Бобровицький район Чернігівської області.

Немчінов зазначив, що нове зонування в Україні почне діяти з 7 вересня.

Кабмін карантин Чернівці Івано-Франківськ регіони червона зона зона
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