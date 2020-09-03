"Червоні” Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці: в Україні оновили зони карантину

Уряд суттєво розширив перелік міст "червоної" зони

Уряд суттєво розширив перелік міст "червоної" зони

Фото: flickr

В Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах, також було розширено “червону” зону.