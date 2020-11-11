15:11  11 листопада
Жорсткий карантин вихідного дня – вже з 14 листопада, - Кабмін
19:33  11 листопада
Заступник глави Уряду Резніков отримав позитивний тест на коронавірус
18:46  11 листопада
Протягом доби окупанти один раз порушили режим "тиші" і поранили українського бійця
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2020, 21:58 15

Влада Львова піде у суд через карантин вихідного дня - Садовий

11 листопада 2020, 21:58 15
Читайте также на русском языке
Місцева влада очікує на текст постанови уряду
Місцева влада очікує на текст постанови уряду
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Львівська міська рада готує позов до суду щодо рішення Кабінету Міністрів про запровадження карантину вихідного дня.

Про це у Facebook повідомив мер міста Андрій Садовий, передає RegioNews.

Локдаун на вихідні – абсурд... За суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. І це не історія про розваги – це живі гроші, які годують тисячі сімей. Львівська міськрада цікавиться хто буде компенсувати ці втрати”, - написав Садовий.

Він також заявив, що не бажає слідувати карантину вихідного дня, так як у Львові, за його словами, "25% містян вже перехворіли на COVID-19”.

Про подальші кроки повідомимо, коли матимемо деталі рішення уряду", - додав Садовий.

Зі свого боку нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев у прямому ефірі заявив, що "це рейтинги говорять в мері Львову та його бажання перемогти у другому турі”.

Нагадаємо, раніше Садовий заявив, що Львів не буде виконувати карантин вихідного дня.

Львів Андрій Садовий карантин суд коронавірус горсовет
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Карантин вихідного дня: влада не почула аргументи бізнесу
11 листопада 2020, 21:37
Заступник глави Уряду Резніков отримав позитивний тест на коронавірус
11 листопада 2020, 19:33
Мер Миколаєва, який хворіє на COVID-19, теж проти карантину вихідного дня
11 листопада 2020, 19:19
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Краматорський фініш: хто буде контролювати перлину української оборонки
Другий тур у Сумах: чому хвилюється Лисенко
Всі публікації »
Денис Казанський
Артем Моісєєнко
Олександр Черненко
Всі блоги »