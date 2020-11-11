Влада Львова піде у суд через карантин вихідного дня - Садовий

Місцева влада очікує на текст постанови уряду

Місцева влада очікує на текст постанови уряду

Фото: із відкритих джерел

Про це у Facebook повідомив мер міста Андрій Садовий, передає RegioNews.

Локдаун на вихідні – абсурд... За суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. І це не історія про розваги – це живі гроші, які годують тисячі сімей. Львівська міськрада цікавиться хто буде компенсувати ці втрати”, - написав Садовий.

Він також заявив, що не бажає слідувати карантину вихідного дня, так як у Львові, за його словами, "25% містян вже перехворіли на COVID-19”.

Про подальші кроки повідомимо, коли матимемо деталі рішення уряду", - додав Садовий.

Зі свого боку нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев у прямому ефірі заявив, що "це рейтинги говорять в мері Львову та його бажання перемогти у другому турі”.

Нагадаємо, раніше Садовий заявив, що Львів не буде виконувати карантин вихідного дня.