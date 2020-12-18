Степанов сказав, в яких регіонах COVID-ліжка заповнені на понад 65%
За минулу добу було госпіталізовано 2 904 пацієнти з COVID-19, виписано з лікарень 2747 людей
За минулу добу було госпіталізовано 2 904 пацієнти з COVID-19, виписано з лікарень 2747 людей
В Україні заповнено 41% COVID-ліжок, в окремих регіонах понад 65%.
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews
"Ситуація різна в залежності по регіону. Наприклад, у нас загальний відсоток заповненості ліжок на сьогоднішній ранок складає 41,7%, при цьому в нас є регіони, наприклад, Миколаївська область, де заповненість ліжок більше ніж 65%, - 65,4%", - сказав Степанов.
Він також поінформував, що за добу було госпіталізовано 2 904 пацієнти з COVID-19, виписано з лікарень 2747 людей.
Нагадаємо, в Україні за 17 грудня COVID-19 виявили у 12 630 людей, зафіксовано 260 летальних випадків, були госпіталізовані 2 904 людини, 12 866 пацієнтів одужали.
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