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18 грудня 2020, 11:01 7

Степанов сказав, в яких регіонах COVID-ліжка заповнені на понад 65%

18 грудня 2020, 11:01 7
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За минулу добу було госпіталізовано 2 904 пацієнти з COVID-19, виписано з лікарень 2747 людей
За минулу добу було госпіталізовано 2 904 пацієнти з COVID-19, виписано з лікарень 2747 людей
Фото з відкритих джерел
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В Україні заповнено 41% COVID-ліжок, в окремих регіонах понад 65%.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews

"Ситуація різна в залежності по регіону. Наприклад, у нас загальний відсоток заповненості ліжок на сьогоднішній ранок складає 41,7%, при цьому в нас є регіони, наприклад, Миколаївська область, де заповненість ліжок більше ніж 65%, - 65,4%", - сказав Степанов.

Він також поінформував, що за добу було госпіталізовано 2 904 пацієнти з COVID-19, виписано з лікарень 2747 людей.

Нагадаємо, в Україні за 17 грудня COVID-19 виявили у 12 630 людей, зафіксовано 260 летальних випадків, були госпіталізовані 2 904 людини, 12 866 пацієнтів одужали.

коронавірус Україна міністр МОЗ лікарні
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