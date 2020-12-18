Степанов сказав, в яких регіонах COVID-ліжка заповнені на понад 65%

За минулу добу було госпіталізовано 2 904 пацієнти з COVID-19, виписано з лікарень 2747 людей

За минулу добу було госпіталізовано 2 904 пацієнти з COVID-19, виписано з лікарень 2747 людей

Фото з відкритих джерел

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews

"Ситуація різна в залежності по регіону. Наприклад, у нас загальний відсоток заповненості ліжок на сьогоднішній ранок складає 41,7%, при цьому в нас є регіони, наприклад, Миколаївська область, де заповненість ліжок більше ніж 65%, - 65,4%", - сказав Степанов.

Він також поінформував, що за добу було госпіталізовано 2 904 пацієнти з COVID-19, виписано з лікарень 2747 людей.

Нагадаємо, в Україні за 17 грудня COVID-19 виявили у 12 630 людей, зафіксовано 260 летальних випадків, були госпіталізовані 2 904 людини, 12 866 пацієнтів одужали.