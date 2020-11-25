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25 листопада 2020, 18:59 7

Кабмін провів опитування серед мерів міст з приводу карантину

25 листопада 2020, 18:59 7
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Уряд розіслав опитування про коронавірус усім мерам міст 
Уряд розіслав опитування про коронавірус усім мерам міст 
Фото: Кабмін
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів розіслав опитування з приводу обмежень карантину всім очільникам міст.

Про це він сказав під час засідання Уряду, яке відбулося 25 листопада, передає RegioNews.

Ми тісно співпрацюємо і спілкуємося з місцевою владою, міськими головами, бізнесом, аби спільно напрацювати оптимальну модель протиепідемічних заходів", – заявив Шмигаль.

Він додав, що минулого тижня Уряд розіслав опитування всім очільникам міст щодо того, які протиепідеміологічні обмеження вони бачать найбільш оптимальними та доцільними.

Вже маємо думку голів ОДА і очікуємо на позицію міських голів", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін може ввести жорсткий локлаун на новорічні свята - Шмигаль.

коронавірус Кабмін опитування мер Деніс Шмигаль Обмеження
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