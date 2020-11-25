Кабмін провів опитування серед мерів міст з приводу карантину
Уряд розіслав опитування про коронавірус усім мерам міст
Уряд розіслав опитування про коронавірус усім мерам міст
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів розіслав опитування з приводу обмежень карантину всім очільникам міст.
Про це він сказав під час засідання Уряду, яке відбулося 25 листопада, передає RegioNews.
Ми тісно співпрацюємо і спілкуємося з місцевою владою, міськими головами, бізнесом, аби спільно напрацювати оптимальну модель протиепідемічних заходів", – заявив Шмигаль.
Він додав, що минулого тижня Уряд розіслав опитування всім очільникам міст щодо того, які протиепідеміологічні обмеження вони бачать найбільш оптимальними та доцільними.
Вже маємо думку голів ОДА і очікуємо на позицію міських голів", – додав Шмигаль.
Нагадаємо, Кабмін може ввести жорсткий локлаун на новорічні свята - Шмигаль.
Cтудентів Львова будуть безкоштовно тестувати на COVID-19Всі новини »
25 листопада 2020, 18:51Кабмін придумав, як боротися із клонами кандидатів на виборах
25 листопада 2020, 17:11Уряд поновив видачу "пакунку малюка"
25 листопада 2020, 16:58
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Адвокат Голика подумала, що її клієнт – злочинець. Тому вирішила натиснути на ЗМІ
Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги