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09 листопада 2020, 15:59

"Слуги" просять Шмигаля не вводити "карантин вихідного дня" у закладах культури

09 листопада 2020, 15:59
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Там вважають, що заборона працювати на вихідних для закладів культури означає зменшення доходів на 50%
Там вважають, що заборона працювати на вихідних для закладів культури означає зменшення доходів на 50%
Фото: Слуга народу / Facebook
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Члени парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням не поширювати на заклади культури обмеження у рамках "карантину вихідного дня".

Про це повідомила заступник голови Комітету, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook, пише RegioNews.

"Закликаємо Кабінет міністрів не запроваджувати додаткові обмеження на діяльність закладів культури та проведення культурних масових заходів, окрім тих, які вже передбачені відповідно до рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19", - ідеться у заяві членів комітету, скан-копію якого оприлюднила Кравчук.

Депутат додала, що заборона працювати на вихідних для закладів культури означає зменшення доходів на 50%.

"А отже, левова частка закладів закриється, щоб не платити зарплати і податки. І це при тому, що якраз заклади культури є найбільш дисциплінованими щодо виконання всіх санітарних вимог: дистанція, температурний скринінг, маски, антисептики, - зазначила Кравчук.

Вона зауважила, що окремо депутатів непокоїть невизначеність дати скасування цього карантинного заходу.

"Якщо ми зняття таких обмежень будемо все далі й далі відтерміновувати, то не залишиться тих, на кого їх накладати", - вважає Кравчук.

Сьогодні дізналися про те, що планується запровадити заборону на діяльність закладів культури (кіно, театри, музеї) під...

Posted by Yevheniya Kravchuk on Monday, November 9, 2020

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, скільки триватиме карантин вихідного дня.

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