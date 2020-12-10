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Філімонов, який програв на виборах мера Одеси, захворів на коронавірус
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10 грудня 2020, 17:57 6

Філімонов, який програв на виборах мера Одеси, захворів на коронавірус

10 грудня 2020, 17:57 6
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Він балотувався у мери Одеси від партії "Слуга народу"
Він балотувався у мери Одеси від партії "Слуга народу"
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Народний артист України, депутат Одеської міської ради (партія «Слуга народу») Олег Філімонов захворів на COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, привітавши також іудеїв з Ханукою.

"На жаль, не можу взяти участь у святкуванні. Кілька днів тому захворів на COVID-19 і пішов на самоізоляцію. Болячка противна і підступна, але, начебто, у мене не важкий варіант", - написав він.

Філімонов наголосив, що найгірше те, що зараз період підготовки і ухвалення міського бюджету, а він лежить.

Друзья, всех иудеев поздравляю с замечательным праздником Ханукки! Пусть в ваших домах и сердцах горит огонь...

Posted by Oleg Filimonov on Thursday, December 10, 2020

Нагадаємо, раніше Філімонов повідомляв, що піти у мери Одеси йому запропонував президент України Володимир Зеленський.

коронавірус Україна Одеса депутат Одеська область
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