Філімонов, який програв на виборах мера Одеси, захворів на коронавірус

Він балотувався у мери Одеси від партії "Слуга народу"

Він балотувався у мери Одеси від партії "Слуга народу"

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, привітавши також іудеїв з Ханукою.

"На жаль, не можу взяти участь у святкуванні. Кілька днів тому захворів на COVID-19 і пішов на самоізоляцію. Болячка противна і підступна, але, начебто, у мене не важкий варіант", - написав він.

Філімонов наголосив, що найгірше те, що зараз період підготовки і ухвалення міського бюджету, а він лежить.

Друзья, всех иудеев поздравляю с замечательным праздником Ханукки! Пусть в ваших домах и сердцах горит огонь... Posted by Oleg Filimonov on Thursday, December 10, 2020

Нагадаємо, раніше Філімонов повідомляв, що піти у мери Одеси йому запропонував президент України Володимир Зеленський.