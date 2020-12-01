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01 грудня 2020, 18:45 104

Транспорт під час локдауну буде працювати, Степанов назвав причину

01 грудня 2020, 18:45 104
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Влада не планує припиняти роботу громадського транспорту у випадку запровадження жорсткого карантину
Влада не планує припиняти роботу громадського транспорту у випадку запровадження жорсткого карантину
Фото: із відкритих джерел
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Після запровадження локдауну в Україні влада не планує зупиняти громадський транспорту, оскільки карантинні обмеження не будуть порушуватися через відсутність так званої "годин пік".

Про це в інтервʼю телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов, передає RegioNews.

Міністр стверджує, що таке обмеження ніяк не вплине на епідемічну ситуацію.

Він додав, що під час жорсткого карантину в громадському транспорті не будуть виникати так звані "години пік", тому порушень обмежень майже не буде.

З точки зору епідеміології, ми не вважаємо, що це вплине на показники захворюваності – незакриття транспорту. Адже за таких умов у транспорті не буде "години пік" і всі будуть дотримуватися заходів, які у нас існують", – сказав Степанов.

Нагадаємо, в РНБО підтвердили, що влада введе локдаун у грудні чи в січні.

транспорт локдаун карантин МОЗ Максим Степанов
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