Транспорт під час локдауну буде працювати, Степанов назвав причину

Влада не планує припиняти роботу громадського транспорту у випадку запровадження жорсткого карантину

Влада не планує припиняти роботу громадського транспорту у випадку запровадження жорсткого карантину

Фото: із відкритих джерел

Після запровадження локдауну в Україні влада не планує зупиняти громадський транспорту, оскільки карантинні обмеження не будуть порушуватися через відсутність так званої "годин пік".

Про це в інтервʼю телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов, передає RegioNews.

Міністр стверджує, що таке обмеження ніяк не вплине на епідемічну ситуацію.

Він додав, що під час жорсткого карантину в громадському транспорті не будуть виникати так звані "години пік", тому порушень обмежень майже не буде.

З точки зору епідеміології, ми не вважаємо, що це вплине на показники захворюваності – незакриття транспорту. Адже за таких умов у транспорті не буде "години пік" і всі будуть дотримуватися заходів, які у нас існують", – сказав Степанов.

Нагадаємо, в РНБО підтвердили, що влада введе локдаун у грудні чи в січні.