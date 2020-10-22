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22 жовтня 2020, 16:58 3

Стало відомо, у скільки обійдеться та хто профінансує виготовлення української вакцини

22 жовтня 2020, 16:58 3
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На виготовлення вакцини знадобиться близько 100-150 млн гривень
На виготовлення вакцини знадобиться близько 100-150 млн гривень
Рixabay
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Держава у повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу.

Про це на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує RegioNews.

Він зазначив, що на виготовлення вакцини знадобиться близько 100-150 млн гривень.

За словами міністра, на повному фінансуванні виготовлення української вакцини від COVID-19 наполягає президент Володимир Зеленський.

"Будуть зроблені розрахунки. І я вважаю, що у повному обсязі ми профінансуємо це збоку держави. Саме виготовлення цієї вакцини", - зазначив Степанов.

Раніше стало відомо, коли українську вакцину від COVID-19 почнуть випробовувати на людях.

вакцина коронавірус МОЗ Україна хвороба
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