Стало відомо, у скільки обійдеться та хто профінансує виготовлення української вакцини

На виготовлення вакцини знадобиться близько 100-150 млн гривень

На виготовлення вакцини знадобиться близько 100-150 млн гривень

Рixabay

Держава у повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу.

Про це на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує RegioNews.

Він зазначив, що на виготовлення вакцини знадобиться близько 100-150 млн гривень.

За словами міністра, на повному фінансуванні виготовлення української вакцини від COVID-19 наполягає президент Володимир Зеленський.

"Будуть зроблені розрахунки. І я вважаю, що у повному обсязі ми профінансуємо це збоку держави. Саме виготовлення цієї вакцини", - зазначив Степанов.

Раніше стало відомо, коли українську вакцину від COVID-19 почнуть випробовувати на людях.