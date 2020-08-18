На Одещині 14 працівників міськради захворіли коронавірусом

Одеський обласний лабораторний центр проводить епідрозслідування

Одеський обласний лабораторний центр проводить епідрозслідування

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Заступник директора Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Сергій Дементєв повідомив, що у 14 працівників Біляївської міської ради підтвердили захворювання на COVID-19. Наразі міська рада не приймає відвідувачів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Суспільне.

Ми маємо 14 хворих, то не виключено, що в приватних лабораторіях десь є ще додатковий позитивний результат. Сьогодні ми кажемо, що їх 14, але може бути більше”, – пояснив Сергій Дементєв.

Як розповів міський голова Біляївки Михайло Бухтіяров, перший позитивний тест на COVID-19 отримали тиждень тому.

"Захворів один зі співробітників міської ради. Здебільшого захворіли працівники міської ради, які кожного дня приймають людей. Це ті, хто займається пропискою, видачею довідок. Десь проскочив коронавірус”, – повідомив Бухтіяров.

Нагадаємо, найбільше число виявлених випадків Covid-19 за 17 серпня зафіксовано в Харківській області - 204, у Львівській - 181, Чернівецькій - 172, Івано-Франківській - 169 областях. У Києві 17 серпня виявили 88 нових випадків захворювання.