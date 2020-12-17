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17 грудня 2020, 11:59 950

У МОЗ розповіли, у яких регіонах найгірша і найкраща ситуація з коронавірусом

17 грудня 2020, 11:59 950
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В Україні з початку пандемії було зафіксовано 931 751 випадок коронавірусу
Фото з відкритих джерел
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В Україні найбільш критичними по рівню захворюваності і смертності від COVID-19 є Чернігівська і Полтавська області. Найкраща ситуація з контролю за коронавірусом спостерігається у Вінницькій області.

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише RegioNews.

Так, в Чернігівській області зафіксовано найгірший показник смертності за останні 14 днів на 100 тисяч населення - 12,4. Також критична ситуація спостерігається в Харківській (11,1), Донецькій (11), Херсонській і Полтавській (по 9,8) областях.

При цьому в Чернігівській та Полтавській областях найвищий коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу - 73% і 63% відповідно.

За словами Ляшка, саме Чернігівська і Полтавська області найбільше потребують збільшення охоплення тестування на COVID-19.

"Найбільш критична ситуація у Чернігівській і Полтавській областях, де показники захворюваності і смертності є одними з найбільших серед регіонів України і... великих європейських країн. Саме для збільшення потужностей Чернігівська і Полтавська області вже отримали субвенції на модернізацію клініко-діагностичних лабораторій в лікарнях у розмірі 19,5 і 9,2 млн гривень відповідно", - написав він.

Також у збільшенні обсягів тестування потребують Хмельницька, Житомирська, Київська, Львівська, Харківська та Закарпатська області.

Поточні рівні захворюваності і смертності у Вінницькій області- кращі за аналогічні показники великих європейських...

Posted by Віктор Ляшко on Wednesday, December 16, 2020

Нагадаємо, в Україні за 16 грудня COVID-19 виявили у 12 047 осіб, зафіксовано 252 летальних випадки, були госпіталізовані 2 997 осіб, 12 939 пацієнтів одужали.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус Україна карантин МОЗ регіони
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