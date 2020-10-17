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17 жовтня 2020, 12:14 4

У МОЗ обіцяють вирішити проблему з чергами на ПЛР-тестування

17 жовтня 2020, 12:14 4
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Степанов пропонує збільшити кількість тестувань у великих містах
Степанов пропонує збільшити кількість тестувань у великих містах
Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що знають, як вирішити проблему з чергами на ПЛР-тестування щодо виявлення коронавірусної хвороби.

Як передає RegioNews, про це на брифінгу в суботу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У нас відбуваються проблеми з ПЛР-тестуванням з точки зору черг, які відбуваються у деяких, особливо великих містах нашої країни. Ми продовжуємо збільшувати цю кількість, ми розуміємо у який спосіб ми будемо збільшувати", - сказав Степанов.

За його словами, за минулу добу в цілому було здійснено 63734 тестування, з них 36201 методом ПЛР, а також 26533 методом ІФА.

Ми цю проблему вирішимо і збільшимо кількість тестувань до тої кількості, яка необхідна для нашої країни", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що українці зможуть безкоштовно робити тести на COVID-19 в приватних лабораторіях. Кабінет міністрів України додатково виділив на тестування в Україні 260 млн грн.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

тести коронавірус карантин МОЗ Максим Степанов
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