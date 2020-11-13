Влада Чернігова просить уряд і парламент скасувати карантин вихідного дня

У виконкомі звертають увагу на збитки підприємців і населення від запровадження таких заходів

У виконкомі звертають увагу на збитки підприємців і населення від запровадження таких заходів

Фото: Чернігівська міська рада

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради направив звернення до Кабінету міністрів та до народних депутатів про скасування карантину вихідного дня. У виконкомі звертають увагу на збитки підприємців і населення від запровадження таких заходів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу міськради.

У додатку до рішення виконкому місцева влада підкреслює, що впровадження таких жорстких карантинних заходів відбулося без будь-якого дослідження, яким чином карантин вихідного дня вплине на динаміку поширення COVID-19. Не були проведені і консультації з міськими головами обласних центрів і з представниками бізнес-спільноти, які зазнають збитків.

Зазначається, що бюджет міста в результаті введення карантину вихідного дня у листопаді зазнає суттєвих збитків на додаток до втрачених 200 млн гривень через попередні карантинні обмеження.

"Підприємці зазнають збитків, працездатне населення залишиться без роботи і засобів для існування, а місцевий бюджет втратить значну частину надходжень", - звертає увагу виконком.

Влада Чернігова просить скасувати постанову про введення карантину вихідного дня і передати повноваження щодо встановлення карантину органам місцевого самоврядування з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня і назвав цей захід "половинчастим рішенням".

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня та заявив, що Львів відмовляється його виконувати.

Мер Миколаєва Сєнкевич також виступив проти запровадження карантину вихідного дня. Мер Черкас Бондаренко також заявив, що не буде запроваджувати карантин вихідного дня.