Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані

Сьогодні близько шостої години вечора у Києві на Майдані Незалежності, де підприємці оголосили безстроковий мітинг та "податковий майдан”, правоохоронці розганяли акцію протесту та демонтували встановлені мітингарями намети. Було чутно вибухи, а також видно дим, як від димових гранат. В ході зіткнень, попередньо, є постраждалі. Наразі люди збирають намети, а організатори протесту проводять нараду щодо подальших дій.