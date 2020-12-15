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15 грудня 2020, 19:15 1152

Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані

15 грудня 2020, 19:15 1152
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Сьогодні близько шостої години вечора у Києві на Майдані Незалежності, де підприємці оголосили безстроковий мітинг та "податковий майдан”, правоохоронці розганяли акцію протесту та демонтували встановлені мітингарями намети. Було чутно вибухи, а також видно дим, як від димових гранат. В ході зіткнень, попередньо, є постраждалі. Наразі люди збирають намети, а організатори протесту проводять нараду щодо подальших дій.

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