Жертвами епідемії COVID-19 в Україні можуть стати 20 тисяч українців

І це прогнозовані дані тільки до кінця поточного року

І це прогнозовані дані тільки до кінця поточного року

Фото: з відкритих джерел

Кількість заражених українців у добу може досягти 10 тисяч осіб вже в листопаді. При цьому жертвами ускладнень внаслідок захворювання можуть стати 20 тисяч українців вже до кінця 2020 року.

Як передає RegioNews, про це йдеться у прогнозі Київської школи економіки.

За даними організації, такий сценарій можливий, якщо не запровадити комплексний карантин у зонах активного поширення коронавірусу.

Наголошується, що саме завдяки карантинним заходам Україна уникла потужної хвилі поширення COVID-19 навесні, тому що триває хвиля - для країни ще перша, на відміну від більшості європейських країн.

За прогнозами авторів аналізу, вже з листопада в день може виявлятися від 10 тисяч нових випадків захворювання. При цьому вже зараз за чотирма основними показниками оцінки ситуації з коронавірусом Україна - серед країн з найбільш складним становищем.

Україна на сьомому місці за кількістю нових випадків захворювання. За показником смертності - четверта. Щодо тестування та виявлення хворих COVID-19 - на останньому місці в Європі. Схожа ситуація у Чехії, де влада ввела жорсткий карантин: закриті школи та дитсадки, заборонені масові заходи", - зазначає керівник Центру економіки охорони здоров'я КШЭ Павло Ковтонюк.

Раніше повідомлялося, що вже близько двох місяців в Україні пацієнтам ставлять діагноз COVID-19 без позитивних ПЛР-тестів.

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