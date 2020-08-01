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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 серпня 2020, 14:37 2

У Луцьку місцева влада відмовляється посилювати карантин

01 серпня 2020, 14:37 2
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Місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19
Місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19
Фото: flickr
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Попри те, що Луцьк відноситься до червоної зони, у міській раді заявили, що не будуть посилювати карантин.

Про це у Facebook повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук, передає RegioNews.

На думку чиновника, упродовж останнього часу щодо статистики по рівню захворюваності на COVID-19 в місті нічого не змінилось, тому він вважає рішення про віднесення міста до червоної зони карантину "незрозумілим".

Повідомляємо, що Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв‘язку з вищевказаним незрозумілим рішенням", - написав Поліщук.

Він також заявив, що якщо влада хоче запровадити карантин, "нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження".

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Нагадаємо, в Україні 1172 нові випадки COVID-19, кількість хворих продовжує зростати.

коронавірус карантин протест влада Луцьк
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