Київ та ще вісім регіонів не можуть послабити карантин - МОЗ

У Києві перевищена динаміка зростання випадків COVID-19

У Києві перевищена динаміка зростання випадків COVID-19

Фото: flickr

Станом на 8 серпня карантин в Україні не можуть послабити у Києві та 8 областях України, оскільки епідемічна ситуація у цих регіонах не відповідає встановленим критеріям.