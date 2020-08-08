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08 серпня 2020, 17:08 2

Київ та ще вісім регіонів не можуть послабити карантин - МОЗ

08 серпня 2020, 17:08 2
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У Києві перевищена динаміка зростання випадків COVID-19
У Києві перевищена динаміка зростання випадків COVID-19
Фото: flickr
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Станом на 8 серпня карантин в Україні не можуть послабити у Києві та 8 областях України, оскільки епідемічна ситуація у цих регіонах не відповідає встановленим критеріям.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зокрема, у Києві та Київській області перевищена динаміка поширення коронавірусу.

В Одеській, Рівненській, Харківській та Чернівецькій областях перевищені відсоток виявлення та динаміка COVID-19.

У Волинській, Івано-Франківській та Чернігівській областях перевищений відсоток виявлення.

Ці регіони не можуть перейти до наступного етапу послаблення карантину.

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Нагадаємо, в Україні знову антирекорд, виявлено 1489 випадків COVID-19. 8 серпня Кабмін провів позачергове засідання через погіршення епідемічної ситуації.

коронавірус Київ МОЗ Одеса Івано-Франківськ карантин
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