Київ та ще вісім регіонів не можуть послабити карантин - МОЗ
Станом на 8 серпня карантин в Україні не можуть послабити у Києві та 8 областях України, оскільки епідемічна ситуація у цих регіонах не відповідає встановленим критеріям.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Зокрема, у Києві та Київській області перевищена динаміка поширення коронавірусу.
В Одеській, Рівненській, Харківській та Чернівецькій областях перевищені відсоток виявлення та динаміка COVID-19.
У Волинській, Івано-Франківській та Чернігівській областях перевищений відсоток виявлення.
Ці регіони не можуть перейти до наступного етапу послаблення карантину.
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Нагадаємо, в Україні знову антирекорд, виявлено 1489 випадків COVID-19. 8 серпня Кабмін провів позачергове засідання через погіршення епідемічної ситуації.