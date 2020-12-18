Нардепи призначили "ковідні” доплати вірусологам та біохімікам

Відповідне рішення підтримали 283 народних депутати

Відповідне рішення підтримали 283 народних депутати

Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада на пленарному засіданні ухвалила у другому читанні законопроєкт №4464 про внесення змін до статті 77 "Основ законодавства України про охорону здоров’я" (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу парламенту.

Проєкт Закону розроблено з метою підвищення рівня соціального захисту працівників медичних закладів, що залучені до надання медичних послуг, однак мають вищу немедичну освіту, що сприятиме зниженню дефіциту кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.

Проєкт закону передбачає можливість надання біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які задіяні у тестуваннях на СOVID-19, "ковідних" доплат та надання соціальних гарантій.

Так, документом пропонується:

забезпечення фахівців обов'язковим страхуванням коштом власника закладу охорони здоров'я;

пільгові умови пенсійного забезпечення;

пільгове надання житла та забезпечення телефоном тощо.

Раніше повідомлялося, що держава пожиттєво виплачуватиме кошти шістьом медикам, які перехворіли на COVID-19.