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18 грудня 2020, 13:41 4

Нардепи призначили "ковідні” доплати вірусологам та біохімікам

18 грудня 2020, 13:41 4
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Відповідне рішення підтримали 283 народних депутати
Відповідне рішення підтримали 283 народних депутати
Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада на пленарному засіданні ухвалила у другому читанні законопроєкт №4464 про внесення змін до статті 77 "Основ законодавства України про охорону здоров’я" (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу парламенту.

Проєкт Закону розроблено з метою підвищення рівня соціального захисту працівників медичних закладів, що залучені до надання медичних послуг, однак мають вищу немедичну освіту, що сприятиме зниженню дефіциту кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.

Проєкт закону передбачає можливість надання біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які задіяні у тестуваннях на СOVID-19, "ковідних" доплат та надання соціальних гарантій.

Так, документом пропонується:

забезпечення фахівців обов'язковим страхуванням коштом власника закладу охорони здоров'я;

пільгові умови пенсійного забезпечення;

пільгове надання житла та забезпечення телефоном тощо.

Раніше повідомлялося, що держава пожиттєво виплачуватиме кошти шістьом медикам, які перехворіли на COVID-19.

коронавірус ВР бюджет робота медики
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