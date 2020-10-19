У МОЗ просять роботодавців перевести співробітників на віддалений режим

Там також закликали громадян не відвідувати концерти і різного роду святкування, зокрема весілля

Там також закликали громадян не відвідувати концерти і різного роду святкування, зокрема весілля

Рixabay

Роботодавці мають організувати роботу у віддаленому режимі, якщо є така можливість.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу 19 жовтня, інформує RegioNews.

"Кожен роботодавець, кожен керівник фірми, підприємства має організовувати роботу своїх працівників у такий спосіб, щоби всі ті, хто можуть працювати у віддаленому доступі - працювали у віддаленому доступі... Будь-які зібрання намагатися проводити з дотриманням дистанції, усіх вимог, які стосуються карантинних обмежень", - сказала вона.

Микичак додала, що "не потрібно зайвий раз збирати людей, організовувати зустрічі, наради, зібрання в офлайн-режимі, тобто у "живому" форматі".

Вона також закликала громадян не відвідувати концерти і різного роду святкування, зокрема весілля.

Микичак нагадала про необхідність носити маску "всюди, де є більше двох-трьох людей", насамперед - у транспорті, ліфтах, торговельних центрах, на ринках, а також у приміщенні, де людина працює.

Нагадаємо, в Україні кількість інфікованих COVID-19 сягнула вже понад 300 тисяч осіб.