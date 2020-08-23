У Юлії Тимошенко виявили коронавірус - ЗМІ

Деталей про стан здоров'я політика поки немає

Деталей про стан здоров'я політика поки немає

Фото: з відкритих джерел

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, а також члени її сім'ї заразилися коронавірусною інфекцією COVID-19.

Як передає RegioNews, про це з посиланням на достовірні джерела повідомили у "РБК-Україна".

Як повідомляє видання, разом з Тимошенко коронавірусом заразилися і її дочка Євгенія Тимошенко з чоловіком - Артуром Чечоткіним.

Де і коли саме заразилася Тимошенко - поки невідомо. Також невідомо в якому стані вона перебуває і як проходить лікування.

Раніше повідомлялося, що у голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша підтвердили наявність коронавірусного захворювання COVID-19.

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