На Івано-Франківщині готують нові лікарні для прийому хворих "другої хвилі"

Всього підготують чотири медичних заклади

Всього підготують чотири медичних заклади

Фото: з відкритих джерел

На Прикарпатті чотири медичні установи другої лінії готуються приймати хворих COVID-19. В області додатково розгортають близько півтисячі додаткових ліжок.

Як передає RegioNews, про це повідомила перший заступник голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка.

Сьогодні головне для нас - розгорнути додаткові ліжка. У нас були визначені 13 медустанов першої лінії, де є 1256 ліжок. У цих закладах ми додатково розгорнули вже 200 ліжок", - зазначила вона.

За її словами, медики звернулися до міністра охорони здоров'я Максима Степанова, щоб п'ять закладів другої лінії були додатково включені для лікування хворих COVID-19.

"За чотирма з них ми отримали позитивну відповідь. Очікуємо, що вони якомога швидше підпишуть контракти з НСЗУ і почнуть приймати хворих. Це дасть нам можливість розгорнути додатково ще 275 ліжок. Тобто, пів тисячі ліжок ми зможемо додатково розгорнути для хворих COVID-19", - повідомила Савка.

За її словами, в Івано-Франківській області ситуація із захворюванням коронавірусної інфекції є складною. В медустановах області необхідно розгорнути додаткові ліжка, додала Савка, влада працює над тим, щоб збільшити кількість тестувань людей і посилити їх інформування про необхідність дотримання карантинних заходів.

Нагадаємо, що за 24 серпня найбільшу кількість випадків хвороби зареєстровано в Чернівецькій області – 204, Івано-Франківської області – 179, Харківській області – 173, Тернопільській – 158, у Львівській області – 136 та в місті Києві – 130.