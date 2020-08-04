Степанов пригрозив режимом НС регіонам, які протестують проти карантину

Міністр зробив попередження областям, які не бачать підстав для посилення обмежень

Міністр зробив попередження областям, які не бачать підстав для посилення обмежень

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Регіонам, які відмовилися посилювати адаптивний карантин попри те, що потрапили до червоної зони з розповсюдження коронавірусу, загрожує режим надзвичайної ситуації щодо заповненості ліжок у лікарнях.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Коментуючи розподіл України на карантинні зони, міністр повідомив, що такі показники затверджені урядом.

Ще раз хочу наголосити: тут немає жодної політики, інших речей – тут суто турбота про здоров’я українців і про контроль над рівнем захворюваності в нашій країні. Це дуже важливо для того, щоб ми не перейшли в режим надзвичайної ситуації щодо заповненості ліжок", - сказав Степанов.

До червоної зони увійшли Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області, тут мають бути запроваджені додаткові обмеження.

Нагадаємо, 1 серпня міська влада Луцька відмовилася посилювати карантин, хоч місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19. Того ж дня мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину в їхніх містах.

Наступного дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що місцева влада не може пом'якшувати карантинні заходи і не має на це повноважень.

Згодом заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що мери міст будуть нести відповідальніть за кожного померлого від COVID-19.