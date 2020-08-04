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04 серпня 2020, 09:15 6

Степанов пригрозив режимом НС регіонам, які протестують проти карантину

04 серпня 2020, 09:15 6
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Міністр зробив попередження областям, які не бачать підстав для посилення обмежень
Міністр зробив попередження областям, які не бачать підстав для посилення обмежень
Фото: скріншот відео
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Регіонам, які відмовилися посилювати адаптивний карантин попри те, що потрапили до червоної зони з розповсюдження коронавірусу, загрожує режим надзвичайної ситуації щодо заповненості ліжок у лікарнях.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Коментуючи розподіл України на карантинні зони, міністр повідомив, що такі показники затверджені урядом.

Ще раз хочу наголосити: тут немає жодної політики, інших речей – тут суто турбота про здоров’я українців і про контроль над рівнем захворюваності в нашій країні. Це дуже важливо для того, щоб ми не перейшли в режим надзвичайної ситуації щодо заповненості ліжок", - сказав Степанов.

До червоної зони увійшли Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області, тут мають бути запроваджені додаткові обмеження.

Нагадаємо, 1 серпня міська влада Луцька відмовилася посилювати карантин, хоч місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19. Того ж дня мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину в їхніх містах.

Наступного дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що місцева влада не може пом'якшувати карантинні заходи і не має на це повноважень.

Згодом заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що мери міст будуть нести відповідальніть за кожного померлого від COVID-19.

карантин Максим Степанов МОЗ Тернопіль Луцьк Івано-Франківськ коронавірус зона
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