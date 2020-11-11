Шмигаль вважає, що Україна не витримає повного локдауну

За його словами, МОЗ розробив постанову про введення карантину вихідного дня в Україні

За його словами, МОЗ розробив постанову про введення карантину вихідного дня в Україні

Фото: КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українська економіка не витримає введення повного локдауну. Втім, уряд вводить додаткові обмеження.

Як пише RegioNews, про це він заявив на засіданні уряду. За його словами, МОЗ розробив постанову про введення карантину вихідного дня в Україні. "Економіка України не витримає повного локдауну. Саме тому уряд та МОЗ, разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень", - зазначив він. Нагадаємо, у МОЗ пояснили, навіщо в Україні запроваджують карантин "вихідного дня".

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