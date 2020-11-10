У мера Черкас, який не хотів вводити карантин, виявили коронавірус
Навесні мер Черкас відмовлявся запроваджувати карантин у місті, тепер він перебуває на самоізоляції
Навесні мер Черкас відмовлявся запроваджувати карантин у місті, тепер він перебуває на самоізоляції
Мер міста Черкаси Анатолій Бондаренко, який раніше заперечував необхідність введення жорсткого карантину, захворів на COVID-19.
Про це Бондаренко повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Бондаренко розповів, що раніше зробив тест, який показав позитивний результат.
Коронавірус не обійшов стороною і мене. Тест, який я здав у 3 міській лікарні, підтвердив, тобто став плюсом. Відчуваю себе нормально, з четверга я перебуваю на самоізоляції. Працюю дистанційно з документами”, - сказав Бондаренко.
Нагадаємо, у Черкасах відбудеться другий тур голосування за мера міста, у другому турі виборів будуть змагатися два кандидати.
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