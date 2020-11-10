У мера Черкас, який не хотів вводити карантин, виявили коронавірус

Навесні мер Черкас відмовлявся запроваджувати карантин у місті, тепер він перебуває на самоізоляції

Навесні мер Черкас відмовлявся запроваджувати карантин у місті, тепер він перебуває на самоізоляції

Фото: із відкритих джерел

Мер міста Черкаси Анатолій Бондаренко, який раніше заперечував необхідність введення жорсткого карантину, захворів на COVID-19.

Про це Бондаренко повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Бондаренко розповів, що раніше зробив тест, який показав позитивний результат.

Коронавірус не обійшов стороною і мене. Тест, який я здав у 3 міській лікарні, підтвердив, тобто став плюсом. Відчуваю себе нормально, з четверга я перебуваю на самоізоляції. Працюю дистанційно з документами”, - сказав Бондаренко.

Нагадаємо, у Черкасах відбудеться другий тур голосування за мера міста, у другому турі виборів будуть змагатися два кандидати.