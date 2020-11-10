09:44  10 листопада
В Україні майже 11 тисяч випадків зараження COVID-19 за добу
09:06  10 листопада
Поліція відкрила справу про зникнення Кернеса, а потім передумала
08:11  10 листопада
Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2020, 16:12 128

У мера Черкас, який не хотів вводити карантин, виявили коронавірус

10 листопада 2020, 16:12 128
Читайте также на русском языке
Навесні мер Черкас відмовлявся запроваджувати карантин у місті, тепер він перебуває на самоізоляції
Навесні мер Черкас відмовлявся запроваджувати карантин у місті, тепер він перебуває на самоізоляції
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мер міста Черкаси Анатолій Бондаренко, який раніше заперечував необхідність введення жорсткого карантину, захворів на COVID-19.

Про це Бондаренко повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Бондаренко розповів, що раніше зробив тест, який показав позитивний результат.

Коронавірус не обійшов стороною і мене. Тест, який я здав у 3 міській лікарні, підтвердив, тобто став плюсом. Відчуваю себе нормально, з четверга я перебуваю на самоізоляції. Працюю дистанційно з документами”, - сказав Бондаренко.

Нагадаємо, у Черкасах відбудеться другий тур голосування за мера міста, у другому турі виборів будуть змагатися два кандидати.

коронавірус Черкаси мер захворювання Анатолій Бондаренко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Одесі закрили справу щодо порушення карантину через святкування дня міста
10 листопада 2020, 15:41
Стали відомі результати виборів-2020 у Івано-Франківській області
10 листопада 2020, 15:20
У Львові на одному із стадіонів можуть розгорнути COVID-шпиталь - ОДА
10 листопада 2020, 14:51
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Друготуровий Дніпро: брудні мерські перегони і передбачувана коаліція
Результати виборів у Миколаєві: фіаско "слуг" та другий тур із Сєнкевичем і Чайкою
Всі публікації »
Олександр Черненко
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Всі блоги »