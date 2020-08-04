У двох заступників мера Одеси лабораторно підтвердили COVID-19
Третя заступниця Геннадія Труханова отримала негативний результат тесту і працює дистанційно.
Про це повідомила речниця міськради Наталія Мальцева, інформує Regionews з посиланням на "Укрінформ".
За словами Мальцевої, Вугельман та Жеман пішли на самоізоляцію.
ПЛР-тестування заступника міського голови Світлани Бедреги, в якої теж попередньо діагностували інфікування коронавірусом, дало негативний результат. Тож віцемер вирішила працювати дистанційно", – додала Мальцева.
За її словами, наразі проходять ПЛР-тестування ті посадовці мерії, які в межах служби контактували з інфікованими віцемерами.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що захворіли два заступника міського голови Одеси Геннадія Труханова.
Сьогодні вранці Павло Вугельман назвав інформацію про свою хворобу чутками.