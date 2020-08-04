У двох заступників мера Одеси лабораторно підтвердили COVID-19

Дмитро Жеман і Павло Вугельман перебувають на самоізоляції

Дмитро Жеман і Павло Вугельман перебувають на самоізоляції

Фото з відкритих джерел

Про це повідомила речниця міськради Наталія Мальцева, інформує Regionews з посиланням на "Укрінформ".

За словами Мальцевої, Вугельман та Жеман пішли на самоізоляцію.

ПЛР-тестування заступника міського голови Світлани Бедреги, в якої теж попередньо діагностували інфікування коронавірусом, дало негативний результат. Тож віцемер вирішила працювати дистанційно", – додала Мальцева.

За її словами, наразі проходять ПЛР-тестування ті посадовці мерії, які в межах служби контактували з інфікованими віцемерами.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що захворіли два заступника міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Сьогодні вранці Павло Вугельман назвав інформацію про свою хворобу чутками.