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04 серпня 2020, 16:39 2

У двох заступників мера Одеси лабораторно підтвердили COVID-19

04 серпня 2020, 16:39 2
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Дмитро Жеман і Павло Вугельман перебувають на самоізоляції
Дмитро Жеман і Павло Вугельман перебувають на самоізоляції
Фото з відкритих джерел
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Третя заступниця Геннадія Труханова отримала негативний результат тесту і працює дистанційно.

Про це повідомила речниця міськради Наталія Мальцева, інформує Regionews з посиланням на "Укрінформ".

За словами Мальцевої, Вугельман та Жеман пішли на самоізоляцію.

ПЛР-тестування заступника міського голови Світлани Бедреги, в якої теж попередньо діагностували інфікування коронавірусом, дало негативний результат. Тож віцемер вирішила працювати дистанційно", – додала Мальцева.

За її словами, наразі проходять ПЛР-тестування ті посадовці мерії, які в межах служби контактували з інфікованими віцемерами.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що захворіли два заступника міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Сьогодні вранці Павло Вугельман назвав інформацію про свою хворобу чутками.

Одеса мер Труханов Геннадій заступник коронавірус тести COVID-19 самоізоляція
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