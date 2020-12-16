Степанов сказав, коли в Україні може статися новий спалах коронавірусу

Він попросив громадян й надалі дотримуватися правил карантину й уникати на Новий рік та Різдво масових скупчень людей

Він попросив громадян й надалі дотримуватися правил карантину й уникати на Новий рік та Різдво масових скупчень людей

Фото з відкритих джерел

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов погодився, що статистика захворюваності на коронавірус нині лякає, однак зауважив, що кількість виписаних пацієнтів перевищує кількість нових госпіталізованих.

Про це він повідомив на брифінгу 16 грудня, пише RegioNews.

Глава МОЗ нагадав про збільшення ліжок з підведеним киснем, бо "готуються до різного розвитку подій COVID-19".

Також Степанов попросив громадян й надалі дотримуватися правил карантину й уникати на Новий рік та Різдво масових скупчень людей.

"Скажу відверто: ми з великою тривогою зараз дивимося на всі наші святкові дні, щоб у нас не сталося після них спалаху", – заявив міністр.

Відомо, що 8 по 24 січня в Україні посилять карантин. Під обмеження потраплять ресторани, кафе, кіно, концерти та спортзали. Масові заходи у цей період відбуватимуться без глядачів.

Крім того, до кінця зими в країні діятиме карантин "помаранчевої" зони.

Нагадаємо, в Україні за 15 грудня COVID-19 виявили у 10 622 людей, були госпіталізовані 3 242 хворих, 12 549 пацієнтів одужали.

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