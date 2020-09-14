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14 вересня 2020, 11:48 10

За минулий тиждень до лікарень із COVID-19 потрапили майже 3 тис. українців

14 вересня 2020, 11:48 10
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Кількість хворих із важким перебігом хвороби продовжує зростати
Фото: flickr
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Минулого тижня в Україні госпіталізували майже три тисячі хворих, у яких виявили коронавірусну хворобу.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає RegioNews.

За минулий тиждень було госпіталізовано з COVID-19 2 920 людей, що на 100 людей більше, ніж позаминулого тижня, коли було госпіталізовано 2 830 осіб", – сказав він.

Степанов додав, що кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 щодня росте , і закликав громадян дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, лікарні в семи регіонах України переповнені більш ніж на 50% хворими COVID-19, хворі коронавірусною інфекцією продовжують надходити.

В Україні за добу знову більше 2400 нових випадків коронавірусу, найбільше заражень виявили в Києві, Тернопільській, Харківській, Одеській областях.

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коронавірус ушпиталення МОЗ лікарні брифінг Максим Степанов
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