15:52  12 листопада
Перший віце-спікер Ради Стефанчук теж захворів на коронавірус
14:46  12 листопада
В Україні посилюють контроль в електричках через карантин
08:11  12 листопада
За добу три обстріли: в штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2020, 13:59 5

Влада Слов'янська відмовилася вводити карантин вихідного дня

12 листопада 2020, 13:59 5
Читайте также на русском языке
Рішення про карантин комісія з надзвичайних ситуацій буде схвалювати через тиждень
Рішення про карантин комісія з надзвичайних ситуацій буде схвалювати через тиждень
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мер Слов'янська Вадим Лях повідомив, що у місті поки не будуть вводити карантин вихідного дня, який уряд запроваджує в Україні з 14 листопада. Він вважає, що такі рішення мають прийматись на місцях.

Про це Вадим Лях повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

"Наші підприємці вже багато місяців і без того працюють лише для того, щоб зберегти свій бізнес і робочі місця. А для жителів передмістя вихідні дні - єдина можливість приїхати за покупками в місто або продати тут, на ринках, надлишки вирощеної сільгосппродукції", - сказав він.

Для того, щоб узгодити питання карантину вихідного дня, Вадим Лях направив лист до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Також Лях зазначив, що поки жодних додаткових обмежень у вихідні дні в місті не вводитимуть. Приймати рішення про карантин комісія з надзвичайних ситуацій буде через тиждень.

Украинское правительство приняло решение о введении в стране карантина выходного дня. Однако выходной в 100-тысячном...

Posted by Вадим Лях on Wednesday, November 11, 2020

Нагадаємо, у липні у Вадима Ляха діагностували коронавірус.

Донбас Україна карантин прем'єр Слов`янськ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори мера у Херсоні: чи переможуть динозаври
Краматорський фініш: хто буде контролювати перлину української оборонки
Всі публікації »
Віктор Таран
Денис Казанський
Артем Моісєєнко
Всі блоги »