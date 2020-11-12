Влада Слов'янська відмовилася вводити карантин вихідного дня

Рішення про карантин комісія з надзвичайних ситуацій буде схвалювати через тиждень

Рішення про карантин комісія з надзвичайних ситуацій буде схвалювати через тиждень

Фото з відкритих джерел

Мер Слов'янська Вадим Лях повідомив, що у місті поки не будуть вводити карантин вихідного дня, який уряд запроваджує в Україні з 14 листопада. Він вважає, що такі рішення мають прийматись на місцях.

Про це Вадим Лях повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

"Наші підприємці вже багато місяців і без того працюють лише для того, щоб зберегти свій бізнес і робочі місця. А для жителів передмістя вихідні дні - єдина можливість приїхати за покупками в місто або продати тут, на ринках, надлишки вирощеної сільгосппродукції", - сказав він.

Для того, щоб узгодити питання карантину вихідного дня, Вадим Лях направив лист до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Також Лях зазначив, що поки жодних додаткових обмежень у вихідні дні в місті не вводитимуть. Приймати рішення про карантин комісія з надзвичайних ситуацій буде через тиждень.

Украинское правительство приняло решение о введении в стране карантина выходного дня. Однако выходной в 100-тысячном... Posted by Вадим Лях on Wednesday, November 11, 2020

Нагадаємо, у липні у Вадима Ляха діагностували коронавірус.