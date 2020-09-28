Кандидат у мери Києва зліг з коронавірусом
Йдеться про Борислава Березу
Йдеться про Борислава Березу
Кандидат у мери Києва Борислав Береза захворів COVID-19.
Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.
"І в статистиці за вчора нас, схоже, немає. Адже аналізи прийшли недавно. Тепер йдемо всією сім'єю на самоізоляцію на 14 днів", — підкреслив він.
Береза зазначив, що всі зустрічі, особиста передвиборча активність і ефіри скасовуються.
"Хоча ефіри скайпу залишаться. А все інше ставимо на паузу. Будемо лікуватися. Ось так через COVID-19 всі плани летять шкереберть... Бережіть себе", — підсумував він.
Помните, как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлев пел "Счастье вдруг, в тишине, постучалось в...Опубліковано Borislav Bereza Понеділок, 28 вересня 2020 р.
Нагадаємо, 12 серпня стало відомо, що Береза балотується в мери Києва і веде свою партію у Київраду.
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