Кандидат у мери Києва зліг з коронавірусом

Йдеться про Борислава Березу

Йдеться про Борислава Березу

Фото з відкритих джерел

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

"І в статистиці за вчора нас, схоже, немає. Адже аналізи прийшли недавно. Тепер йдемо всією сім'єю на самоізоляцію на 14 днів", — підкреслив він.

Береза зазначив, що всі зустрічі, особиста передвиборча активність і ефіри скасовуються.

"Хоча ефіри скайпу залишаться. А все інше ставимо на паузу. Будемо лікуватися. Ось так через COVID-19 всі плани летять шкереберть... Бережіть себе", — підсумував він.

Помните, как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлев пел "Счастье вдруг, в тишине, постучалось в... Опубліковано Borislav Bereza Понеділок, 28 вересня 2020 р.

Нагадаємо, 12 серпня стало відомо, що Береза балотується в мери Києва і веде свою партію у Київраду.