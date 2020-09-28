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28 вересня 2020, 13:59 2

Кандидат у мери Києва зліг з коронавірусом

28 вересня 2020, 13:59 2
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Йдеться про Борислава Березу
Йдеться про Борислава Березу
Фото з відкритих джерел
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на русском языке

Кандидат у мери Києва Борислав Береза захворів COVID-19.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

"І в статистиці за вчора нас, схоже, немає. Адже аналізи прийшли недавно. Тепер йдемо всією сім'єю на самоізоляцію на 14 днів", — підкреслив він.

Береза зазначив, що всі зустрічі, особиста передвиборча активність і ефіри скасовуються.

"Хоча ефіри скайпу залишаться. А все інше ставимо на паузу. Будемо лікуватися. Ось так через COVID-19 всі плани летять шкереберть... Бережіть себе", — підсумував він.

Помните, как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлев пел "Счастье вдруг, в тишине, постучалось в...

Опубліковано Borislav Bereza Понеділок, 28 вересня 2020 р.

Нагадаємо, 12 серпня стало відомо, що Береза балотується в мери Києва і веде свою партію у Київраду.

коронавірус вибори мер Місцеві вибори Кандидат
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