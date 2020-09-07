В Україні оновився перелік "червоних" карантинних зон - МОЗ

У "червоній" зоні 29 адміністративно-територіальних одиниць

У "червоній" зоні 29 адміністративно-територіальних одиниць

Фото: з відкритих джерел

З 7 вересня в Україні Державною комісією з питань ТЕБ та НС встановлено новий поділ регіонів за рівнями епідемічної небезпеки COVID-19.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Червоний" рівень встановлено у 29 адміністративно-територіальних одиницях, "помаранчевий” - у 89, "жовтий” - у 139", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, прийнято рішення встановити з 00:00 7 вересня "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в таких містах і районах:

м. Івано-Франківськ, м. Коломия, м. Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

м. Біляївка та м. Ізмаїл, а також Болградський район Одеської області;

м. Дубно та Костопільський район Рівненської області;

м. Тернопіль, м. Бережани, м. Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

м. Чернівці та Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, Сторожинецький райони Чернівецької області;

Бобровицький район Чернігівської області.

Окрім того, Городенківський район Івано-Франківської області, який уже майже два тижні перебуває на "червоному” рівні, з 7 вересня переходить на "помаранчевий” у зв'язку з покращенням епідемічної ситуації.

Зазначається, що встановлення рівнів відбувається з урахуванням епідемічної ситуації в кожній адміністративно-територіальній одиниці, а саме враховується кількість нових випадків на 100 тисяч населення за 14 днів.

Раніше повідомлялось, що у Міністерстві охорони здоров'я опублікували нову схему, згідно з якою пацієнт повинен діяти при виявленні у себе симптомів коронавірусної інфекції COVID-19.