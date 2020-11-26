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26 листопада 2020, 14:54 17

Пік захворюваності COVID-19: у МОЗ сказали, коли чекати

26 листопада 2020, 14:54 17
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Він очікується в грудні-січні
Він очікується в грудні-січні
Фото: з відкритих джерел
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Головний позаштатний лікар-інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська заявила, що пік захворюваності COVID-19 в країні очікується в грудні-січні, оскільки через погіршення погодних умов, збільшуються дози збудника вірусу.

Про це Голубовська повідомила на IV Українському жіночому конгресі, передає RegioNews.

Пік, я думаю, грудень-січень ще буде... Він підійде через кілька тижнів. У нас смертність збільшується зараз, на жаль, більше молодих людей - до 60 років. Це страшно", - розповіла Голубовська.

Вона підкреслила, що сьогодні всі себе повинні сприймати як потенційно інфіковані.

Також Голубовська висловилася за повний локдаун у протидії поширенню COVID-19. На її думку, це дозволить перервати передачу збудника хвороби від людини до людини та зменшити навантаження на медичну систему.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін може ввести жорсткий локлаун на новорічні свята.

коронавірус вірус хвороба МОЗ температура
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