Пік захворюваності COVID-19: у МОЗ сказали, коли чекати

Він очікується в грудні-січні

Він очікується в грудні-січні

Фото: з відкритих джерел

Головний позаштатний лікар-інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська заявила, що пік захворюваності COVID-19 в країні очікується в грудні-січні, оскільки через погіршення погодних умов, збільшуються дози збудника вірусу.

Про це Голубовська повідомила на IV Українському жіночому конгресі, передає RegioNews.

Пік, я думаю, грудень-січень ще буде... Він підійде через кілька тижнів. У нас смертність збільшується зараз, на жаль, більше молодих людей - до 60 років. Це страшно", - розповіла Голубовська.

Вона підкреслила, що сьогодні всі себе повинні сприймати як потенційно інфіковані.

Також Голубовська висловилася за повний локдаун у протидії поширенню COVID-19. На її думку, це дозволить перервати передачу збудника хвороби від людини до людини та зменшити навантаження на медичну систему.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін може ввести жорсткий локлаун на новорічні свята.