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08 вересня 2020, 18:42 5

Зеленський розповів, скільки грошей залишилось у COVID-фонді

08 вересня 2020, 18:42 5
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Він повідомив, чому гроші із Фонду витрачаються на будівництво доріг
Він повідомив, чому гроші із Фонду витрачаються на будівництво доріг
Фото: Офіс президента
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Із Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено трохи більше ніж 20% коштів.

Про це повідомив президент Зеленський під час робочої поїздки в Житомирську область, передає RegioNews.

До COVID-фонду забиралися кошти з інших програм, щоб ми були спокійні. І ми говорили, що деякі речі, які будуть пов'язані принаймні з лікарнями, з тими чи іншими програмами, ми потроху відкриватимемо”, - сказав Зеленський.

Він також розповів, чому із Фонду кошти витрачаються на будівництво доріг та інфраструктурні проекти.

Є деякі важливі інфраструктурні речі. Наприклад, до деяких лікарнях потрібно доїхати, і багато коштів витрачено на дороги, які йдуть до опорних лікарень або до шкіл, і це потрібно робити", - додав Зеленський.

За словами глави держави, щомісяця з COVID-фонду витрачаються мільярди на підтримку українських громадян, пенсіонерів, людей, які не отримують зарплату.

На державних підприємствах у період COVID люди отримують зарплату, шахтарі отримують зарплату тоді, коли наразі все зупинено у світі, впав і експорт, й імпорт", - підсумував він.

Нагадаємо, у Мінфіні розповіли, скільки коштів пішло на боротьбу з COVID-19.

коронавірус Володимир Зеленський гроші фонд бюджет Житомирська область
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