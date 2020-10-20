Україна має проблеми із забезпеченням лікарень киснем, - МОЗ

Нещодавно влада направила у регіони 571 млн грн для забезпечення киснем ліжок в лікарнях

Нещодавно влада направила у регіони 571 млн грн для забезпечення киснем ліжок в лікарнях

Рixabay

В Україні існують проблеми із забезпеченням лікарень киснем. У зв'язку з цим для лікування пацієнтів використовуються лише 13-15% апаратів штучної вентиляції легенів.

Про це на брифінгу заявив експерт Міністерства охорони здоров'я, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна"

Він зазначив, що зараз використовуються лише 613 апаратів ШВЛ, тоді як в Україні є понад 4,6 тисячі таких апаратів.

"Є деякі проблеми із забезпеченням киснем. Міністр ще в серпні доручив медустановам забезпечити 80% ліжкового фонду підведенням кисню", - сказав Дубров.

Він наголосив, що деякі медустанови доручення виконали, але в деяких залишаються проблеми і критичний недолік кисню для пацієнтів.

Нагадаємо, напередодні в Офісі президента повідомили, що у регіони для забезпечення киснем ліжок в опорних лікарнях з прийому хворих на коронавірусну інфекцію перераховано 571 млн гривень субвенції.