17:52  19 листопада
На Закарпатті практично відсутні сепаратистські настрої - опитування
15:42  19 листопада
Зеленський відреагував на петицію про доступне розмитнення "євроблях"
18:10  19 листопада
Окупанти на Донбасі поранили нашого військового
UA | RU
UA | RU
19 листопада 2020, 18:16 2

Для України можуть бути жахливими наслідки пандемії - Ляшко

19 листопада 2020, 18:16 2
Читайте также на русском языке
Це стосується віддалених наслідків для здоров’я громадян
Це стосується віддалених наслідків для здоров’я громадян
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

Наслідки пандемії коронавірусу для української системи охорони здоров'я будуть жахливими. Це пов'язано з тим, що на сьогодні вона перевантажена.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Віддалені наслідки пандемії для системи охорони здоров'я будуть жахливими. Антибіотикорезистентність - наслідок неконтрольованого споживання антибіотиків зараз. Онкологія, серцево-судинні - втрата сьогоднішньої діагностики через перевантаження системи охорони здоров'я", - сказав Ляшко.

Він закликав всі органи влади і чиновників об'єднуватися навколо проблеми поширення коронавірусної інфекції.

Коли щоразу знімаєте маску в громадських будівлях, щоразу, коли критикуєте карантин вихідного дня або інші обмежувальні заходи, будете згадувати свої слова потім, через рік-два. Наслідки будуть", - підсумував головний санлікар.

Нагадаємо, Ляшко розповів, скільки буде коштувати вакцина від COVID-19 для України.

коронавірус Україна МОЗ Віктор Ляшко здоров`я
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Гуманітарна підгрупа ТКГ провела термінове засідання: про що домовились
19 листопада 2020, 17:58
Мовний омбудсмен просить скасувати рішення про функціонування регіональних мов
19 листопада 2020, 16:58
У КСУ заперечують, що їхня робота заблокована: коли судді відновлять засідання
19 листопада 2020, 16:39
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Химерні альянси Слов'янська: Лях, Придворов і фактор Штепи
Вілкул знявся: як на "малій батьківщині" Зеленського підфартило ахметівському "слузі"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »