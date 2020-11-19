Для України можуть бути жахливими наслідки пандемії - Ляшко

Це стосується віддалених наслідків для здоров’я громадян

Це стосується віддалених наслідків для здоров’я громадян

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Наслідки пандемії коронавірусу для української системи охорони здоров'я будуть жахливими. Це пов'язано з тим, що на сьогодні вона перевантажена.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Віддалені наслідки пандемії для системи охорони здоров'я будуть жахливими. Антибіотикорезистентність - наслідок неконтрольованого споживання антибіотиків зараз. Онкологія, серцево-судинні - втрата сьогоднішньої діагностики через перевантаження системи охорони здоров'я", - сказав Ляшко.

Він закликав всі органи влади і чиновників об'єднуватися навколо проблеми поширення коронавірусної інфекції.

Коли щоразу знімаєте маску в громадських будівлях, щоразу, коли критикуєте карантин вихідного дня або інші обмежувальні заходи, будете згадувати свої слова потім, через рік-два. Наслідки будуть", - підсумував головний санлікар.

Нагадаємо, Ляшко розповів, скільки буде коштувати вакцина від COVID-19 для України.