У "Батьківщині" спростували інформацію, що Тимошенко підключили до апарату ШВЛ

Лікарі вживають всі заходи для вентиляції легень, відповідно до протоколу лікування COVID-19

Лікарі вживають всі заходи для вентиляції легень, відповідно до протоколу лікування COVID-19

Фото: з відкритих джерел

Депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко спростував інформацію про підключення Тимошенко до апарату ШВЛ, однак зазначив, що політик знаходиться у важкому стані.

Про це народний депутат повідомив в ефірі телеканалу Україна 24 , передає RegioNews.

Те, що вона підключена до апарату, - це неправда. Люди в критичному стані, яких потрібно рятувати з того світу, підключаються до апарату ШВЛ. Юлія Тимошенко в критичному стані, у неї висока температура, вона вживає всі відповідні до протоколу заходи для вентиляції легенів, але це не апарат ШВЛ, це відповідні інші апарати, які потрібно застосовувати відповідно до протоколу", - заявив депутат.

Він зазначив, що коронавірус - "це хвороба, яку не побажаєш навіть ворогу".

Раніше повідомлялося, що народного депутата України, лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яка захворіла коронавірусом, підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Нагадаємо, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Її стан оцінюється як важкий.