Колишній мер Павлограда Іван Метелиця помер від COVID-19

Іван Метелиця також був одним з претендентів на мерське крісло на нинішніх виборах

Іван Метелиця також був одним з претендентів на мерське крісло на нинішніх виборах

Фото: Павлоградський міська рада

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Павлоградської міської ради.

31 жовтня 2020 на 64 році життя перестало битися серце Метелиці Івана Сергійовича. Мер Вершина А. О., депутати міської ради, виконавчий комітет висловлюють рідним, близьким і всім, хто знав Івана Сергійовича глибоке співчуття", — сказано в повідомленні.

Як пишуть місцеві ЗМІ, спочатку Метелиця лікувався в Павлоградській лікарні інтенсивного лікування, однак, після погіршення стану здоров'я, був спрямований санавіацією в Дніпро, в обласну лікарню ім. Мечникова.

Кілька днів Метелиця перебував у штучній комі, проте лікарям не вдалося його врятувати.

Довідка: Іван Метелиця народився 24 вересня 1957 в Павлограді. Закінчив школу №2. Після закінчення Дніпропетровського металургійного інституту та служби в армії працював на Дніпропетровському заводі засобів механізації.

З 1984 року працював на павлоградських підприємствах — Павлоградському механічному заводі, "Павлоградсильмаш", "Ливмаш" на керівних посадах.

З 1990 року Метелиця був заступником голови Павлоградського міського виконавчого комітету, а з 1994 по 2006 і з 2010 по 2015 – павлоградським міським головою.

У 2015 році був обраний депутатом Павлоградської міськради.

Нагадаємо, 30 жовтня мер міста Новгород-Сіверський Чернігівської області, Олег Бондаренко помер у віці 47 років від COVID-19. Тому в місті відбудуться повторні вибори.

28 жовтня чинний мер Борисполя і лідер виборчих перегонів Анатолій Федорчук помер від COVID-19 до оголошення результатів виборів.

Також повідомлялося, що у Борисполі проведуть повторні вибори з-за смерті кандидата в мери Анатолія Федорчука.