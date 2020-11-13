У Києві запроваджують карантин вихідного дня - що буде заборонено

КМДА вирішила, що столиця переходить на карантин вихідного дня

КМДА вирішила, що столиця переходить на карантин вихідного дня

Фото: flickr

Київ буде виконувати рішення Кабінету Міністрів про запровадження карантину вихідного дня.

Про це повідомив радник мера Києва і секретар Штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, передає RegioNews.

За його словами, постанова Уряду, якою запроваджені додаткові обмеження, є нормою прямої дії, і вона обов’язкова для виконання.

Отже, з опівночі суботи у Києві почне діяти низка визначених урядом обмежень. За дотриманням їх мають слідкувати правоохоронні органи", – сказав Бондаренко.

Він додав, постанова Кабміну повинна однаково діяти для усіх без виключення суб’єктів.

Нагадаю, що уряд ввів загальний карантин, поширивши протиепідемічні обмеження, які стосувалися помаранчевої зони, на всі регіони країни. А столиця перебувала саме у помаранчевій зоні, тому те, що стосується робочих днів тижня, для нас не змінюється. Ми просто виконуємо постанову уряду", – зазначив Бондаренко.

Карантин вихідного дня означає, що у період із 00:00 суботи до 00:00 понеділка забороняється:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім доставки замовлень та замовлень на винос;

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення (салони краси, магазини промтоварів тощо);

діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів;

приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

У вихідні дозволяється:

здійснення послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;

робота автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;

робота банків;

медична практика;

робота операторів поштового зв’язку;

робота магазинів, у яких щонайменше 60% торговельної площі відведено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня і назвав цей захід "половинчастим рішенням".

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня та заявив, що Львів відмовляється його виконувати.

Мер Миколаєва Сєнкевич також виступив проти запровадження карантину вихідного дня. Мер Черкас Бондаренко також заявив, що не буде запроваджувати карантин вихідного дня.