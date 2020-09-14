В Україні за добу знову більше 2400 нових випадків коронавірусу
За неділю, 13 вересня, в Україні COVID-19 виявили у 2462 осіб, зафіксовано 33 летальних випадки, 650 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За весь час пандемії в країні захворіло захворіло 156 797 осіб, з них 69 543 одужали, летальних випадків - 3211.
Найбільше хворих за добу зафіксували у Тернопільській області – 352, в Харківській області – 269, в Одеській області – 205, в Києві – 168, у Львівській області – 143 нових випадку.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 4844 випадки;
- Волинська область — 6353 випадки;
- Дніпропетровська область — 3342 випадки;
- Донецька область — 2101 випадок;
- Житомирська область — 4390 випадків;
- Закарпатська область — 8675 випадків;
- Запорізька область — 2403 випадки;
- Івано-Франківська область — 11357 випадків;
- Кіровоградська область — 909 випадків;
- м. Київ — 17429 випадків;
- Київська область — 6961 випадок;
- Львівська область — 17057 випадків;
- Луганська область — 600 випадків;
- Миколаївська область — 2051 випадок;
- Одеська область — 9687 випадків;
- Полтавська область — 1223 випадки;
- Рівненська область — 10555 випадків;
- Сумська область — 2502 випадки;
- Тернопільська область — 9234 випадки;
- Харківська область — 12853 випадки;
- Херсонська область — 644 випадки;
- Хмельницька область — 4008 випадків;
- Чернівецька область — 12252 випадки;
- Черкаська область — 2579 випадків;
- Чернігівська область — 2788 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 13 вересня в Україні зареєстрували 2476 нових хворих на коронавірус.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)