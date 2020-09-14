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14 вересня 2020, 09:44 15

В Україні за добу знову більше 2400 нових випадків коронавірусу

14 вересня 2020, 09:44 15
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Найбільше заражень виявили в Києві, Тернопільській, Харківській, Одеській областях
Найбільше заражень виявили в Києві, Тернопільській, Харківській, Одеській областях
Фото: з відкритих джерел
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За неділю, 13 вересня, в Україні COVID-19 виявили у 2462 осіб, зафіксовано 33 летальних випадки, 650 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За весь час пандемії в країні захворіло захворіло 156 797 осіб, з них 69 543 одужали, летальних випадків - 3211.

Найбільше хворих за добу зафіксували у Тернопільській області – 352, в Харківській області – 269, в Одеській області – 205, в Києві – 168, у Львівській області – 143 нових випадку.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 4844 випадки;
  • Волинська область — 6353 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3342 випадки;
  • Донецька область — 2101 випадок;
  • Житомирська область — 4390 випадків;
  • Закарпатська область — 8675 випадків;
  • Запорізька область — 2403 випадки;
  • Івано-Франківська область — 11357 випадків;
  • Кіровоградська область — 909 випадків;
  • м. Київ — 17429 випадків;
  • Київська область — 6961 випадок;
  • Львівська область — 17057 випадків;
  • Луганська область — 600 випадків;
  • Миколаївська область — 2051 випадок;
  • Одеська область — 9687 випадків;
  • Полтавська область — 1223 випадки;
  • Рівненська область — 10555 випадків;
  • Сумська область — 2502 випадки;
  • Тернопільська область — 9234 випадки;
  • Харківська область — 12853 випадки;
  • Херсонська область — 644 випадки;
  • Хмельницька область — 4008 випадків;
  • Чернівецька область — 12252 випадки;
  • Черкаська область — 2579 випадків;
  • Чернігівська область — 2788 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 13 вересня в Україні зареєстрували 2476 нових хворих на коронавірус.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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