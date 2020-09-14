В Україні за добу знову більше 2400 нових випадків коронавірусу

Найбільше заражень виявили в Києві, Тернопільській, Харківській, Одеській областях

Найбільше заражень виявили в Києві, Тернопільській, Харківській, Одеській областях

Фото: з відкритих джерел

За неділю, 13 вересня, в Україні COVID-19 виявили у 2462 осіб, зафіксовано 33 летальних випадки, 650 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За весь час пандемії в країні захворіло захворіло 156 797 осіб, з них 69 543 одужали, летальних випадків - 3211.

Найбільше хворих за добу зафіксували у Тернопільській області – 352, в Харківській області – 269, в Одеській області – 205, в Києві – 168, у Львівській області – 143 нових випадку.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 4844 випадки;

Волинська область — 6353 випадки;

Дніпропетровська область — 3342 випадки;

Донецька область — 2101 випадок;

Житомирська область — 4390 випадків;

Закарпатська область — 8675 випадків;

Запорізька область — 2403 випадки;

Івано-Франківська область — 11357 випадків;

Кіровоградська область — 909 випадків;

м. Київ — 17429 випадків;

Київська область — 6961 випадок;

Львівська область — 17057 випадків;

Луганська область — 600 випадків;

Миколаївська область — 2051 випадок;

Одеська область — 9687 випадків;

Полтавська область — 1223 випадки;

Рівненська область — 10555 випадків;

Сумська область — 2502 випадки;

Тернопільська область — 9234 випадки;

Харківська область — 12853 випадки;

Херсонська область — 644 випадки;

Хмельницька область — 4008 випадків;

Чернівецька область — 12252 випадки;

Черкаська область — 2579 випадків;

Чернігівська область — 2788 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 13 вересня в Україні зареєстрували 2476 нових хворих на коронавірус.

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