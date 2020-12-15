Медики можуть оголосити загальнонаціональний страйк, якщо держбюджет-2021 не змінять

Через законопроєкт, медики можуть залишаться з зарплатнею, яку можна порівняти з виплатами по безробіттю

Через законопроєкт, медики можуть залишаться з зарплатнею, яку можна порівняти з виплатами по безробіттю

Фото: з відкритих джерел

Українські медики приєднуються до прохання члена оперштаба по боротьбі з Covid-19, лікаря-інфекціоніста Ольги Голубовської не приймати законопроєкт бюджету на 2021 рік в поточному вигляді. Вони погрожують влаштувати національний страйк, якщо до них не прислухаються.

Як передає RegioNews, Голубовська, за кілька годин до голосування бюджету в Раді, закликала нардепів схаменутися і збільшити витрати на медицину, інакше буде біда, повідомляє PavlovskyNews.

Ольга Голубовська вважає, що проєкт держбюджету треба переглянути. Адже докторів залишаться з зарплатнею, яку можна порівняти з виплатами по безробіттю. Причому на боротьбу з інфекційними хворобами в документі закладено менше грошей, ніж у 2020 році.

Вона також розкритикувала зниження бюджету на інтернатуру, припустивши, що такий підхід реалізується для видавлювання фахівців за кордон. Цьому сприяють і низькі зарплати, без підвищення яких країна зіткнеться з величезним відтоком кадрів.

Крім того, фінансування медицини на рівні 4% ВВП вона назвала порушенням закону про гарантії медобслуговування населення.

Перегляньте бюджет, панове присяжні засідателі, будь ласка. Будьте людьми", - резюмувала Голубовська.

Також до прохання Голубовської приєдналися й інші медики. Лікарі вимагають від української влади виконати свою обіцянку і підвищити їм зарплату.

Медики вже запустили в соцмережах національний флешмоб #врятуйлікаря.

"Мій посадовий оклад - 5385 гривень. З такою зарплатнею як зараз ми прожити не можемо. Мені дуже хочеться сподіватися, що ви як народні депутати будете піклуватись за майбутнє Нашої країни, за те, якою буде наша нація. Сподіваюсь на ваш розум, на ваше людяне відношення до медичних працівників", - заявив в одному з відео лікар дитячої протитуберкульозної лікарні Володимир Кудімов.

Нагадаємо, Степанов заявив, що зараз в медичній галузі країни працює близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку, а інтерни вивчають іноземні мови, тому що збираються виїжджати з країни.