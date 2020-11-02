У Сумах створять "чорний список” підприємств-порушників карантину

Інформацію про заклади, де порушують карантин, зроблять публічною

Інформацію про заклади, де порушують карантин, зроблять публічною

Фото: із відкритих джерел

У Сумах мер Олександр Лисенко підписав доручення міській раді публікувати на своєму сайті список місцевих підприємств, які порушують карантин.

Про це повідомляє пресслужба Сумської міської ради, передає RegioNews.

На думку міського голови, це дозволить запобігати порушенням та буде мати профілактичну дію.

Лисенко також доручив замінити інформаційні сповіщення у салонах міського пасажирського транспорту на гасло: "Знімеш маску - вийдеш з салону".

Керівництво та працівники мають контролювати дотримання маскового режиму, соціальної дистанції, санітарної обробки приміщень та їх провітрювання. І, якщо цього немає, то список правопорушників, які отримали попередження або яким вже виписано протокол, буде оприлюднені на офіційному сайті міської ради", - сказав Лисенко.

За інформацією Сумської міської ради, минулого тижня в місті провели 230 перевірок в кафе, аптеках, магазинах і закладах побутового обслуговування населення. Було складено сім актів перевірок та 39 протоколів.

Нагадаємо, раніше стали відомі учасники другого туру виборів мера Сум.