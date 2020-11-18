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18 листопада 2020, 17:51 15

Мер Кременчука Малецький та депутати міськради захворіли на COVID-19

18 листопада 2020, 17:51 15
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Міський голова перебуває на самоізоляції під наглядом лікаря
Міський голова перебуває на самоізоляції під наглядом лікаря
Фото: із відкритих джерел
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У Кременчуці на COVID-19 захворів мер Віталій Малецький, якого повторно обрали міським головою.

Про це Віталій Малецький написав у Facebook, передає RegioNews.

Він розповів, що отримав позитивний тест на COVID-19, і тепер перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря.

Зараз дуже напружений час, пов’язаний з підготовкою першої сесії Кременчуцької міської ради VIII скликання, але, на жаль, хвороба не запитує, коли приходить”, - написав мер міста.

Він додав, що коронавірусом хворіють ще декілька новообраних депутатів міської ради.

Я працюю дистанційно і зроблю усе, щоб сесія відбулася відповідно до закону у заплановану дату", - зазначив Малецький.

Нагадаємо, Чинний мер Кременчука переміг у першому турі місцевих виборів, він отримав 52,08 % голосів.

Кременчук Полтавська область Віталій Малецький мер коронавірус горсовет депутати
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