До пом`якшення карантину не готові Київ і 19 областей

У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення

У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення

Фото з відкритих джерел

Станом на 13 вересня Київ та 19 областей залишаються не готовими до пом'якшення карантиних заходів.

.