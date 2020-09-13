До пом`якшення карантину не готові Київ і 19 областей
У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення
У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення
Станом на 13 вересня Київ та 19 областей залишаються не готовими до пом'якшення карантиних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.
Згідно з даними МОЗ, окрім Києва, не готові до пом'якшення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.
Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня в Україні зареєстрували 2476 нових хворих на коронавірус.
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