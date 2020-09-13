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13 вересня 2020, 13:29

До пом`якшення карантину не готові Київ і 19 областей

13 вересня 2020, 13:29
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У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення
У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення
Фото з відкритих джерел
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Станом на 13 вересня Київ та 19 областей залишаються не готовими до пом'якшення карантиних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Згідно з даними МОЗ, окрім Києва, не готові до пом'якшення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня в Україні зареєстрували 2476 нових хворих на коронавірус.

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