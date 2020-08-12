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В Україні за добу виявили 1433 нових хворих COVID-19
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12 серпня 2020, 09:44 6

В Україні за добу виявили 1433 нових хворих COVID-19

12 серпня 2020, 09:44 6
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За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків, 752 пацієнта одужали
За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків, 752 пацієнта одужали
Фото: з відкритих джерел
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Станом на 12 серпня в Україні зафіксовано 84 548 випадків COVID-19, з них 45 686 одужань і 1 970 летальних випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу найбільше нових випадків зафіксовано в Києві – 182.

Також антилідерами за кількістю нових випадків COVID-19 є: Львівська область - 166, Харківська область - 139 осіб за добу, Івано-Франківська область - 128 нових випадків, Чернівецька область - 113 осіб.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 3043 випадки;
  • Волинська область — 4423 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1602 випадки;
  • Донецька область — 1011 випадків;
  • Житомирська область — 2215 випадків;
  • Закарпатська область — 5946 випадків;
  • Запорізька область — 971 випадок;
  • Івано-Франківська область — 6039 випадків;
  • Кіровоградська область — 728 випадків;
  • м. Київ — 9869 випадків;
  • Київська область — 4307 випадків;
  • Львівська область — 11380 випадків;
  • Луганська область — 160 випадків;
  • Миколаївська область — 744 випадки;
  • Одеська область — 4458 випадків;
  • Полтавська область — 514 випадків;
  • Рівненська область — 7114 випадків;
  • Сумська область — 716 випадків;
  • Тернопільська область — 3413 випадків;
  • Харківська область — 5169 випадків;
  • Херсонська область — 276 випадків;
  • Хмельницька область — 1413 випадків;
  • Чернівецька область — 6980 випадків;
  • Черкаська область — 1049 випадків;
  • Чернігівська область — 1080 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 11 серпня в Україні зафіксовано 1158 нових випадків хвороби.

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