В Україні за добу виявили 1433 нових хворих COVID-19

За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків, 752 пацієнта одужали

За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків, 752 пацієнта одужали

Фото: з відкритих джерел

Станом на 12 серпня в Україні зафіксовано 84 548 випадків COVID-19, з них 45 686 одужань і 1 970 летальних випадків.