В Україні за добу виявили 1433 нових хворих COVID-19
За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків, 752 пацієнта одужали
За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків, 752 пацієнта одужали
Станом на 12 серпня в Україні зафіксовано 84 548 випадків COVID-19, з них 45 686 одужань і 1 970 летальних випадків.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За минулу добу найбільше нових випадків зафіксовано в Києві – 182.
Також антилідерами за кількістю нових випадків COVID-19 є: Львівська область - 166, Харківська область - 139 осіб за добу, Івано-Франківська область - 128 нових випадків, Чернівецька область - 113 осіб.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 3043 випадки;
- Волинська область — 4423 випадки;
- Дніпропетровська область — 1602 випадки;
- Донецька область — 1011 випадків;
- Житомирська область — 2215 випадків;
- Закарпатська область — 5946 випадків;
- Запорізька область — 971 випадок;
- Івано-Франківська область — 6039 випадків;
- Кіровоградська область — 728 випадків;
- м. Київ — 9869 випадків;
- Київська область — 4307 випадків;
- Львівська область — 11380 випадків;
- Луганська область — 160 випадків;
- Миколаївська область — 744 випадки;
- Одеська область — 4458 випадків;
- Полтавська область — 514 випадків;
- Рівненська область — 7114 випадків;
- Сумська область — 716 випадків;
- Тернопільська область — 3413 випадків;
- Харківська область — 5169 випадків;
- Херсонська область — 276 випадків;
- Хмельницька область — 1413 випадків;
- Чернівецька область — 6980 випадків;
- Черкаська область — 1049 випадків;
- Чернігівська область — 1080 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 11 серпня в Україні зафіксовано 1158 нових випадків хвороби.
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