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В Україні за добу виявили 7 709 нових випадків COVID-19
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26 грудня 2020, 10:29 13

В Україні за добу виявили 7 709 нових випадків COVID-19

26 грудня 2020, 10:29 13
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Найбільше нових випадків зараження зафіксовано в Дніпропетровській та Львівській областях
Найбільше нових випадків зараження зафіксовано в Дніпропетровській та Львівській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 25 грудня COVID-19 виявили у 7709 осіб, зафіксовано 121 летальний випадок, 5145 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

7709 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 грудня. Зокрема, захворіли 366 дітей і 198 медпрацівників", - повідомив мінімстр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях. У Києві 25 грудня було виявлено 408 нових випадків захворювання, померло 15 хворих.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 019 876 осіб;
  • одужало - 651 917 осіб;
  • летальних випадків - 17 702;
  • проведення ПЛР-тестів - 5 453 446.

Нагадаємо, в Україні добою раніше підтвердили 11 035 нових випадків коронавірусу.

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