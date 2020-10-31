Раду просять запровадити штрафи за відсутність масок: що відомо

Глава МОЗ попросив депутатів прийняти відповідний закон

Глава МОЗ попросив депутатів прийняти відповідний закон

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до народних депутатів із закликом проголосувати за проект закону Кабінету Міністрів про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів.

Про це Степанов повідомив під час брифінгу в суботу, 31 жовтня, передає RegioNews.

За його словами, система контролю за дотриманням заходів карантину в Україні досить слабка, тому в липні Уряд подав у Верховну Раду проект закону про посилення відповідальності за ігнорування громадянами носіння масок.

Цей законопроект ще не розглянутий. Отже, я звернувся на цьому тижні до голови ВР Дмитра Разумкова, звертаюся зараз до народних депутатів нарешті підтримати і проголосувати на наступному пленарному тижні цей законопроект, щоб він вступив у дію. Він нам дуже необхідний в цей час, коли в нас таке стрімке зростання COVID", - сказав Степанов.

Він додав, що закон чітко визначає розмір штрафу, який складає від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень.

Це та сума штрафу, яка повинна накладатися на людей, які не дотримуються цих правил", - сказав міністр.

Глава МОЗ зазначив, що згідно із проектом закону, контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Шмигаль доручив Нацполіції проконтролювати обмеження у роботі закладів.