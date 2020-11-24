В Івано-Франківську центральна лікарня призупинила прийом COVID-хворих

У міській раді заявили, що лікарні потрібно "передихнути"

У міській раді заявили, що лікарні потрібно "передихнути"

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомила начальник управління охорони здоров’я Івано-Франківської міськради Марія Бойко, передає RegioNews.

Причиною такого рішення стали великі затрати кисню.

Відсьогодні є домовленість про тимчасове призупинення госпіталізації хворих у ЦМКЛ… Затрати кисню дуже великі, й для того, щоб обладнання справно працювало і не виникло надзвичайних ситуацій, є погодження про тимчасове призупинення госпіталізації пацієнтів", - розповіла Бойко.

За її словами, у лікарні 28 пацієнтів перебувають на кисні у трьох реанімаціях, і 60 пацієнтів, які є на кисневих концентраторах та на різних кисневих точках.

Вся госпіталізація хворих буде здійснюватись у міську лікарню №1 та в лікарні, які є навколо Івано-Франківська”, - додала чиновниця.

Також Бойко закликала мешканців міста із розумінням поставитись до ситуації, оскільки лікарні потрібно "передихнути".

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