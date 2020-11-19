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19 листопада 2020, 11:50 416

Єрмак підтвердив, що потреби в його госпіталізації не було: соцмережі обурилися

19 листопада 2020, 11:50 416
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Він зізнався, що ліг у "Феофанію” не через коронавірус
Він зізнався, що ліг у "Феофанію” не через коронавірус
Фото: із відкритих джерел
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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зізнався, що особливої потреби у його госпіталізації в державну лікарню “Феофанія” не було.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

За словами Єрмака, він планував організувати самоізоляцію та медичний догляд при COVID-19 вдома, однак там нібито було неможливо забезпечити необхідний рівень захищеності зв'язку.

В іншому разі, повірте, я б залишався вдома і працював звідти.
Втім, була низка надважливих дзвінків, зокрема дзвінки радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату. Думаю, через постійні дзвінки та відеоколи створював незручності для персоналу. За це мені самому незручно й хочеться перепросити. Безмежно вдячний вам за терпіння, дорогі лікарі”, - написав глава Офісу президента.

Він додав, що перші дні у "Феофанії” почувався нормально, "потім працювати стало набагато важче, піднялася температура, з’явився кашель, біль у горлі та грудях”. Єрмак також визнав, що ліг у "Феофанію” не через коронавірус.

Зараз мені вже набагато краще. Саме необхідність повноцінної роботи кожного дня, проведення захищених відеоконференцій, дзвінків тощо були головними причинами щодо "Феофанії”, - написав у Facebook Єрмак.

Тим часом, зізнання Єрмака викликало неабияке обурення у соцмережах. Журналіст Сергій Руденко зазначає, що із заяви Єрмака слідує, що він ліг у "Феофанію", бо вдома йому незручно було говорити телефоном і скайпом.

Нардеп Гео Лерос ставить під сумнів, що глава ОП захворів на COVID-19.

Користувачі соцмереж також цікавляться, на яких підставах Єрмак користується державним спеціальним зв'язком, оскільки це не входить у його посадові обов'язки та повноваження.

Також громадяни обурюються, що в той час, коли лікарні перезавантажені, а "швидкі" навіть не відповідають на дзвінки, глава Офісу президента без потреби займав місце в лікарні.

Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

Згодом стало відомо, що хворих на коронавірус Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію".

коронавірус Андрій Єрмак Офіс президента ушпиталення Феофанія
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