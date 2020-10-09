В Україні за добу виявили понад 5800 випадків зараження COVID-19
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві, Харківській та Одеській областях
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві, Харківській та Одеській областях
В Україні за минулу добу виявили 5 804 випадки захворювання коронавірусною хворобою, померли 89 хворих, 2417 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше випадків за добу виявили у Харківській області - 630, у місті Києві - 567, в Одеській області - 403, у Хмельницькій області - 330 осіб, у Дніпропетровській області - 307 нових випадків.
За весь час пандемії в Україні захворіло 250 538 осіб, з них 110 650 одужали, летальних випадків - 4779.
Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували 5 397 нових випадків хвороби.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента у Київській області
Дніпропетровська "перша ліга": кандидати у мери Новомосковська, Павлограда та Нікополя