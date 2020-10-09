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В Україні за добу виявили понад 5800 випадків зараження COVID-19
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09 жовтня 2020, 09:24 6

В Україні за добу виявили понад 5800 випадків зараження COVID-19

09 жовтня 2020, 09:24 6
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Найбільше нових випадків зафіксували в Києві, Харківській та Одеській областях
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві, Харківській та Одеській областях
pixabay.com
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В Україні за минулу добу виявили 5 804 випадки захворювання коронавірусною хворобою, померли 89 хворих, 2417 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше випадків за добу виявили у Харківській області - 630, у місті Києві - 567, в Одеській області - 403, у Хмельницькій області - 330 осіб, у Дніпропетровській області - 307 нових випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 250 538 осіб, з них 110 650 одужали, летальних випадків - 4779.

Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували 5 397 нових випадків хвороби.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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