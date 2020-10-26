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26 жовтня 2020, 16:44 2

Голова Миколаївської ОДА одужав від коронавірусу

26 жовтня 2020, 16:44 2
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Олександр Стаднік боровся з хворобою півтора місяці
Олександр Стаднік боровся з хворобою півтора місяці
Фото: Facebook
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Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік подолав COVID-19 і вийшов на роботу після майже півторамісячної відсутності.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Перший день на роботі. Хочу сказати вам всім величезне дякую, хто мене підтримував у важкі дні хвороби і продовжує підтримувати сьогодні", - повідомив Стаднік.

Добрый день, мои дорогие друзья ! Первый день на работе ) Хочу сказать вам всем огромное спасибо, кто меня...

Posted by Олександр Стаднік on Monday, October 26, 2020

Нагадаємо, 14 вересня Голова Миколаївської ОДА Стаднік захворів COVID-19.

коронавірус COVID-19 Стаднік Олександр Миколаїв ОДА одужання
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